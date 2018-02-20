Afrin Harekatı'nda kritik gelişme!

TSK'nın Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda bugün 32. gün. Geride kalan 1 ayda 85 noktada kontrol sağlandı, 1715 terörist etkisiz hale getirildi.

Azez ve Bülbül arasındaki hat birleştirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'de Zeytune, Arpaviran, Sorani, Heyyani ve Çarkanlı, Mervane, Heygece ve Akanlı köylerini teröristlerden temizledi. Harekatın 32. gününde 9 köy teröristlerden temizlenmiş oldu.

Ayrıca, TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.



BİR KÖY DAHA KURTARILDI, TERÖRİSTLERİN TÜRKİYE SINIRIYLA TEMASI KESİLDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in Dayr Savvan köyünü kurtararak, Kilis ilinin karşısına düşen hatta teröristlerin Türkiye sınırıyla temasını kesti.