20 Nisan 2018 22:19

Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı

Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı
Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin darbe davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
+ A -

Paylaş

Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, rütbeli 6 sanık 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 33 er ise 7'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Çok Okunanlar

Güncel