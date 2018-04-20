Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) - 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Acıbadem'deki Türk Telekom binası işgaline ilişkin tutuklu 41 sanığın yargılandığı davada, rütbeli 6 sanık 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 33 er ise 7'şer kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
20 Nisan 2018 22:19
Türk Telekom'u işgal davasında karar çıktı
Acıbadem'deki Türk Telekom binasının işgaline ilişkin darbe davasında, 7 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 33 sanığa müebbet hapis cezası verildi.
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