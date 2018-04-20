Orhan Gencebay'ın oğluna restoran kıyağı

Orhan Gencebay’ın oğlu Altan Gencebay Mecidiyeköy’de, FETÖ’den el konulan Bank Asya’nın şubesinin olduğu yere lokanta açtı. Mekanın alkollü içki servis izni de var.

BORA ERDİN - SÖZCÜ - Orhan Gencebay'ın oğlu Altan Gencebay FETÖ'den el konulan Bank Asya'nın yeri olan Mecidiyeköy merkezinde yer alan eski şubesinin yerine Payitaht Eski İstanbul Lokantası isimli bir restoran açtı. Zincir olma yolunda ilerleyen restoranların içkili ve içkisiz servis yapma izni bulunuyor.

MARKAYI DEVRALDI



Restoranların sahibi olan şirket 31 Ekim 2017'de kuruldu. Gencebay Turizm ve Ticaret Limited Şirketi adını taşıyan şirketin 20 bin TL sermayesi var. Payitaht Eski İstanbul Lokantası marka tescili ise Gece Gıda Turizm İşletmeleri Sanayi Limited Şirketi tarafından 31 Ocak 2018'de yapıldı. Gece Gıda isimli şirket ilk açılışı yaptıktan kısa bir süre sonra şube kapatış yaparak Altan Gencebay'a ait Gencebay Turizm Limited Şirketi'ne devretti. Markanın şu an resmi olarak iki lokantası bulunuyor.

Orhan Gencebay’ın oğlunun bu hamlesi akıllara, diğer sanatçıların çocuklarını getirdi. Geçtiğimiz haftalarda; Yavuz Bingöl'ün kızı Sinem Türkü Bingöl'ün ismi TRT ekranlarında 5 Şubat’ta yayın hayatına başlayan ‘Evlilik Okulu’ programının yapımcılığını üstlenmesiyle, Hülya Koçyiğit damadı Ender Alkoçlar’ın ismi de Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihale ile gündeme gelmişti.