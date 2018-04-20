Çamaşır makinesindeki elektrik kaçağı problemlerinde güvenli onarım

Bu yüzden de olası kaçak ve benzeri durumlara karşı son derece hassas bir yaklaşım sergilenmesi gerekliliği bulunur. Özellikle de elektrik kaynaklı olarak görülebilen çamaşır makinesinin gövdesindeki elektrik kaçağı durumunun şiddetinin küçük olması kesinlikle önemsenmeyecek bir durum olarak düşünülmemelidir. Hem çamaşır makinesinin kullanım ömrü açısından hem de insan sağlığının hayati riske girmemesi açısından mutlaka Arçelik Servisi merkezine profesyonel servis desteği için başvuru gerçekleştirilmelidir. Çünkü elektrik kaçağı olan makinedeki problemin en güvenli ve en doğru şekilde onarımı bu sayede sağlanabilir.

Çamaşır makinelerinin gövde kısmında görülebilen elektrik kaçağına ilişkin olarak Çekmeköy Arçelik Servisi merkezi uzmanları deneyim ve bilgi sahibidir. Zaten bölgede hazır durumda bulunduklarında yapılan arıza bildirimlerine en kısa süre içerisinde yanıt veren uzman teknik personeller, çamaşır makinesinin gövdesinde görülebilen elektrik kaçağı probleminin meydana gelmesine neden olabilecek 4 olasılığı da biliyor. Bu doğrultuda da gerekli kontrollerini yerinde sırasıyla gerçekleştiriyor. Buna göre öncelikle çamaşır makinesinin fişinin takılı olduğu prizde topraklama olup, olmadığını kontrol ediyor ve topraklama yoksa topraklama yaptırılması tüketiciye öneriliyor.

Ancak prizde topraklama mevcut ancak makinenin fişinin topraklama ucu ile prizdeki topraklama ucunun birbirine teması bir şekilde engellenebiliyor olabilir. Bu durumda bu uçların birbirlerine sorunsuz şekilde temas etmesi sağlanır. Üçüncü olasılık olarak makinenin üzerinde yer alan topraklama uçlarının yerinden çıkmış olma olasılığına binaen bu uçlar kontrol edilir ve çıkan uç mevcutsa yerine takılır. Son olasılık olarak ise Sultanbeyli Arçelik Servisi teknik personelleri, çamaşır makinesinin rezistans yani ısıtıcısı ile birlikte yıkama motoru ve pompa motoru gibi elektrikle çalışma gerçekleştiren parçalarında kaçak söz konusu olabileceğini değerlendirir. Bu parçalarda sırasıyla kontrol yaparak, kaçak kaynağını tespit edip, gerekli olan kaçağın önlenmesi müdahaleleri gerçekleştirilir. Tüm bu süreçte uygulanan müdahalelere ilişkin olarak ise müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde garanti uygulaması yapılır. Böylelikle cihazda servis ekiplerince yapılan müdahalelerin 1 yıllık garanti kapsamı altında bulunması ve olası tekrarlamalarda müşteri mağduriyeti yaratmasının önlenmesi sağlanıyor.