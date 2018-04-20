Öldürülen eski bakan son yolculuğuna uğurlandı

DHA/ Sirkeci’de boğazı kesilerek öldürülen eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan, Levent Camii’nde düzenlenen resmi törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Vuralhan’ın cenazesi sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi’nden eşi Bengü Vuralhan ve dört yakını tarafından alındı. Cenaze daha sonra Levent Camii’ne getirildi. Cenaze törenine Vuralhan’ın eşi ve az sayıda yakını katıldı. Vuralhan’ın ABD’de yaşayan kızı Aylin Vuralhan’ın ise cenazeye katılamadığı öğrenildi. Tören sırasında sık sık ağladığı görülen Bengü Vuralhan “Bu normal bir ölüm değil. Cinayete kurban gitti. Çok üzgünüm” dedi.

“BORÇ ALDIĞINI DUYMAMIŞTIM”

Ercan Vuralhan’ın uzun yıllar avukatlığını yapan Hıdır Delipınar, cenaze töreni öncesi yaptığı açıklamada “Ercan beyi uzun yıllardır tanırım. Hakkındaki iddialar gerçek dışıdır. Daha önceden bazı davaları oldu. Bunlar sonuçlandı. Hakkında şuan hiçbir soruşturma yoktur. Cinayeti işleyen kişiden borç aldığını duymamıştım. Kendisinin İstanbul’da ve Ankara’da evi vardır. Eşiyle birlikte o evlerde kalmaktadır. Bir dönem otelde kaldı. Ancak konforlu olduğu için bir dönem öyle bir tercihi oldu. Son dönemlerde tehdit alıyordu. Bu nedenle yanında polis koruması vardı. Olay günü de yanında polis vardı. Duyduğumuza göre korumayı gönderiyor. Olay sonra meydana geliyor” dedi.

"5 MİLYON DOLAR" İDDİASI



Ercan Vuralhan’ı dört yıldır tanıdığını söyleyen avukat Tuğrul Özsuna ise “Çok iyi bir insandı. Hiçbir kötülüğünü görmedim. Ercan bey, bakanlığı öncesinde elçilik de yaptı. Bu nedenle yabancı dil bilen ve çevresi geniş bir insandı. Son dönemlerinde Birleşmiş Milletler ile çalışması vardı. Zaten olay günü masada üzerinde ‘Birleşmiş Milletler'den gelecek olan 150 milyon dolar paramın 5 milyon dolarını Yüksel Karababa'ya vereceğim’ yazan bir not bulunmuş. Ercan Bey, ülkelerinden göç eden veya savaştan kaçan insanların mallarını o ülkelerden çıkartıp mağdurlara teslim ediyordu. Bize yaptığı işi böyle anlatmıştı. Bunu Birleşmiş Milletler adına yaptığını söylüyordu. Katil olaydan önce Ercan Bey’in evinin bulunduğu yere gelip çevresiyle konuşmuş. Onu dolaylı yoldan tehdit etmiş. Bu da Ercan beyin kulağına gitmiş. Biz de duymuştuk” dedi. Ercan Vuralhan’ın cenazesi resmi tören ekibinin omuzlarından cenaze aracına yüklendi. Vuralhan, cenazesi Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenaze törenine CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve TBMM Başkanlığı’nın çelenk gönderdiği görüldü.