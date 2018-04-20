DHA/ Kaza, sabah saatlerinde, Boyabat ilçesi yakınlarında meydana geldi. Orhan Dede yönetimindeki 14 HE 826 plakalı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Dede ile araçta bulunan Emrah Duru yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralılar, hastanede tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
20 Nisan 2018 11:32
Karayolları aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
Sinop’ta, sürücüsünün kontrolünden çıkan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Çok Okunanlar
-
İstanbul'da okulda çıkan yangın korkuttu!
-
İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı
-
Karayolları aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var
-
Liselere geçişte yeni dönem: Bakan'dan açıklama
-
Büyük üniversiteler ikiye bölünüyor
-
İstismarı komşu ortaya çıkardı
-
Ağrı'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var!
-
Gökçek büyük oyunu gördü
-
Milyonluk ihaleden Görmez'in oğlu çıktı
-
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bugüne dikkat!