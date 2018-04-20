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20 Nisan 2018 11:34
İstanbul'da tur otobüsleri çarpıştı! Çok sayıda öğrenci yaralı
Fatih'te gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan 2 tur otobüsü çarpıştı. Kazada çok sayıda öğrenci yaralandı.
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