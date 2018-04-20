Liselere geçişte yeni dönem: Bakan'dan açıklama

Bakan Yılmaz, YKS'nin seçim nedeniyle 1 hafta ertelenmesi başta olmak üzere eğitim ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

'TEOG kaldırıldıktan sonraki sistemi nasıl anlatmak gerekir? sorusu üzerine "Bugün 18.00'a kadar başvuru yapılacak. Sınava başvuru yok yüksek. Bunu bekliyorduk. Fırsat eşitliği sağlayacak mısınız sorusu en çok sorulan soruydu. Yine Hakkari'deki kardeşim, öğrencim, sınav uygulayan, özel proje uygulayan okullara girme hakkı tanınacak. 1 milyon 200 bin öğrencimiz varsa 120 bin öğrencimiz sınavla okula doldurulacak. Yüzde 10'un içerisindeki okulları belirledik. Fırsat eşitliğini sağladık. Ben bu okulda okumak istiyordum, her türlü yeteneğe sahiptir, 21. yüzyıl becerilerine sahiptir, bu okullara gidebilir. TEOG kaldırıldı mı, tamamen kaldırıldı. Camdan bakıyorsunuz, okulu görüyorsunuz, ama çocuğunuzu gönderemiyorsunuz. Neden tüm okullar sınavla alıyor. Bunu değiştirdik. Kilometrelerce yol giden öğrencilerimiz vardı. Evlatlarımıza kendi muhitlerindeki okula gidecek imkanı sağlıyoruz. Yüzde 10'u hariç, onlar ben sınavla gideceğim diyor. Başarı brebir sınav sonucu ile ölçülmez. Evlatlarımızı hayata hazırlamak bizim asıl gayemizdir. Bu sistem TEOG'dan çok daha iyidir. Bu sistemin doğru olduğu yüzde 90'lık alandan mezun olan çocukların iyi bölümlere gittiğinde belli olacak. Onları yükseltmeye çalışacağız. Haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu hazırlayacağız. 126 bin içindeki öğrenciler sınavla okullara yerleştirilecek, 1 milyon öğrenci kendi eğitim alanındaki okullara yerleştirilecek."

Merkezi sınav yerleştirmesinde kaç tercih yapılabilecek sorusu üzerine " Öğrencilerimize farklı 5 okul seçme hakkı tanıyacağız. Tercih etmediği hiçbir okula sokmayacağız. Yine pansiyonlarda kalmak istemeyenleri oraya koymayacağız. 12 yıllık zorunlu eğitim var. Hiçbir tercih yapmasa bile okumak zorunda. Zorunlu eğitimin olduğu yerde 12 yıllık eğitimin tamamlanması yasa hükmüdür. Hiç kimsenin kaygı duymasını istemiyoruz."

'Yüzde 10'luk dilimdeki okullar nasıl belirlendi, köklü okulların listede olmadığı eleştirilerini nasıl değerlendirirsiniz?' sorusuna - "Bu sistem çıkınca taşınmalar başlayacak deniliyordu. Şu anda ilkokulları adrese dayalı atıyoruz. Bu dönemdeki en başarılı olduğumuz konulardan biri okul öncesi eğitim. Okulları şöyle seçtik. Eğer bir yerde fen liseleri, sosyal bilimler varsa bunları projelere aldık. Proje okul olup da almadığımız yok. Geçen yıl proje okul olanların hepsini aldık. Yüzde 10'da artırdık. Geçen yıl benim evladımın gittiği okul proje okuldu, bu yıl değil diye kimse diyemez. Bazı illerde fen liselerine gidecek öğrenci sayısı, sosyal bilimler okuluna gidecek öğrenci sayısını aşıyor. İşte orada sizin köklü dediğiniz okullar listeye giremedi. Eğitimde bugün, dünden iyiyiz. Bizim eğitimimizden daha iyi eğitim vereceğiz."

Sınavla alınacak okullar arasında 449 meslek veteknik lisesi olması dikkat çekiyor, avantajları ne olacak? sorusu üzerine - "En başarılı olduğumu alanların başında okul öncesi eğitim, ikinci sırada da mesleki eğitim gelir. Eğer geçen yıl Türkiye 7.4 büyüyorsa bunu neye bağlıyorsunuz? anadolu meslek liselerimiz var, anadolu teknik liselerimiz var. Fen liselerine uyguladığımız planları uygulayacağız. Yazları stajlarını yapacaklar. Kılıçdaroğlu, biz bunların yönetimini OSB'lere bırakacağız diyor ama biz bunu zaten yaptık. Bunun içinde meslek, esnaf odalarından yöneticiler var. Buradan mezun olanlar hangi eklemanı arıyorsa, hangi elemana ihiyacı varsa o alanı açalım. Aranmayan alanları kapattık, aranan alanları da çoğalttık. Nitelikli mühendis yetiştiriyoruz. Meslek liselerini bitirenlere teknisyen ünvanını da veriyoruz. Ara eleman değil, aranan eleman tabirini kullanıyoruz."

Sınava girmeyen, aynı apartmanda oturan, aynı okulu tercih eden öğrenciler ne olacak? - "Tercih etmediği hiçbir okula göndermeyeceğiz. Aynı okulun kontenjanı dolmuş diyelim. Kaliteden feragat etmemek için kontenjan artırmayacağız. Başarı puanları, daha küöçük olan, daha az devamsızlık yapan öğrenciye bakacağız. Her şey eşitse yaşı küçük olanı tercih edeceğiz. Yaşları aynıysa ortaokul başarı puanına bakacağız. Hiçbir öğrenci ben niye gidemedim diyemeyecek. Mutlaka bir açıklaması olacak. Evinin yanında imam hatip var diye oraya göndermeyeceğiz. Tercih etmediği, istemediği hiçbir okula gitmeyecek. İmam hatipler boş kaldı denilebilir mi? Denilmiyor. Biz halkın isteklerine göre açıyoruz bu okulları. Avrupa'da en çok dini okul Hollanda'da var."

Öğretmenlere not verilmesi ile ilgili soruya - "Biz öğretmenlerimizin istemediği bir şeyi yapmayız. Eğitim yönetici ve öğretmenlrin puanlanmasını yeni söylşemedik, 2006'da söyledik. Performans göstergeleri de yeni değil. İngiltere'de de, ABD'de de meslek yeterliliği vardır. Bunun bir ölçülmesi lazım. Nasıl ölçülecek? Biz bir taslak hazırladık, Avrupa ne yapıyorsa, çağdaş dünya ne yapıyorsa bizde onu yapıyoruz. Eğitim kalitesi öğretmenin kalitesini aşamaz. Hangi öğretmenimizi yurtdışına gönderelim, hangisini Bakanlık'ta değerlendirelim, bunun içinde önemli. Eğitim ailemizin hiçbirinin mutabık kalmayacağı hiçbir şeyi hayata geçirmeyiz. Hiçbir önyargımız yok. Söylenip yapılamamış olanı yapmak istiyoruz. Gecikme Türkiye'nin zararına oluyor. Gerekli mi, gerekli. Ama yine öğretmene soracağız. Bu sene devreye girmesi mümkün değil. Öğretmenlerden memnunuz, ama daha iyi olması için de birlikte çalışmamız lazım."

Öğrencilerin sınavsız yerleşeceği okullar için ikametgah işlemlerini ne zamana kadar yapması gerekiyor sorusu üzerine - "Haziran'da belli olacaktır. Ben yaptım oldu anlayışı bizde yok. Suni sorunlar yaratmayacağız. Biz, bizim yaşamak istemediğimiz sorunları yaşatmayız"