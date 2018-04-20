Büyük üniversiteler ikiye bölünüyor

Hükümet, 15 tane yeni üniversite kurulmasını öngören tasarıyı Meclis'e sundu. Tasarıyla başta İstanbul, Gazi ve İnönü olmak üzere 10 üniversite bölünecek.

Hükümet, 15 tane yeni üniversite kurulmasını öngören tasarıyı Meclis'e sundu. Tasarıyla başta İstanbul, Gazi ve İnönü olmak üzere 10 üniversite bölünecek.

NTV'nin TBMM'ye sunulan tasarıdan aktardığına göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, İstanbul Tuna ve İzmir Tınaztepe isimlerinde 5 yeni üniversite kurulacak.

Bunların yanı sıra İstanbul, Gazi, Selçuk, Dumlupınar, İnönü, Sakarya, Mersin, Erciyes, Karadeniz Teknik ve Kahramanmaraş Sütçü İmam üniversiteleri de bölünecek.

Bu üniversitelerden ayrılacak bazı fakültelere eklenecek başka fakültelerle 10 yeni üniversite daha ihdas edilecek.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İnönü Üniversitesi’nin öğrencilerinin ikiye bölünerek Turgut Özal Üniversite’sinin kurulacağını kaydetmişti. Erdoğan, 'Adını anmak istemiyorum' diyerek İnönü demek yerine 'mevcut üniversite' demeyi tercih etmişti.