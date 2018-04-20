Gökçek büyük oyunu gördü

Eski Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada iddialı çıkışlarına devam ediyor. Gökçek'e göre Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayların işareti La Casa De Papel'in fragmanında verildi.
Gökçek'in bu iddiasını destekleyen tezi ise fragmanın bir kısmının Kadıköy'de çekilmiş olması.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Tribünlerden atılan cisimler ve 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle maç tatil edildi. Maçta Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, kafasına gelen cisim dolasıyıla yaralandı.
Gökçek de sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İspanyol Netflix dizisi La Casa De Papel için Netflix Türkiye tarafından çekilen tanıtımda bu olayların işaretinin olduğunu söyledi.
1️⃣BUGÜN FB-BJK MAÇINDA BÜYÜK OLAYLAR ÇIKTI VE MAÇ İPTAL EDİLDİ…— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 20 Nisan 2018
BÜTÜN TV YORUMCULARI BUNU KİM TAHRİK ETTİ,
FB BERABERLİKLE TUR ATLARKEN BU YAPILIR MI, SPORDA HOLİGANLIK KALKMALI GİBİ YORUMLAR YAPTI
OLAY BİR SPOR MÜSABAKASINDA ÇIKAN YAKIŞIKSIZ BİR SPOR OLAYI OLARAK GÖRÜLDÜ. pic.twitter.com/bYpKFfldsh