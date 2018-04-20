Milyonluk ihaleden Görmez'in oğlu çıktı

VELİ TOPRAK/SÖZCÜ- PTT’nin tüm şubelerindeki kameraları yenileme işine yönelik ihaleden, 1 milyon liralık Mercedes makam aracı ile gündeme oturan Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez’in oğlu çıktı.

PTT'nin ihaleyi STM adlı şirkete verdiği, bu şirketin ise yüzde 5 komisyon ile işi Görmez'in oğlu Burak Görmez'e ait NİTİ firmasına devrettiği belirlendi. CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, 35-40 milyona yapılacak işin 100 milyon liraya çıkartıldığını belirterek, “PTT'nin kasasından fazladan para çıktı” dedi. PTT'nin hesapları Meclis KİT Komisyonu'nda ele alındı. Toplantıda konuşan CHP'li Sertel, 28 Aralık'ta davetiye usulü ile yapılan ihalenin detaylarını açıkladı ve “İhaleye STM firması 4 gün içinde hazırlandı” dedi.

MALİYET YÜKSELDİ

Sertel şunları söyledi: “İhale için hesaplanan miktar 23.500 kamera ve bedeli de 61 milyon liraydı. Sonra kamera adedi 20.825'e düştü ama maliyet 70 milyon 150 bin liraya yükseldi. PTT bu ihaleyi açık olarak yapsa, yüzde 20-30 kırım olur, 35-38 milyon liraya düşerdi. STM hemen 42 milyon ön ödeme alıyor. Dışarıdan gelecek her türlü mamulü de PTT üstleniyor. Bu sayede ihale 70 değil, 80 milyona verilmiş oluyor.” Cihazların garanti sürelerinin 5 yıldan 3 yıla indirildiğini belirten Sertel, “Bu NİTİ firması kime aittir diye baktık, Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez'in oğlu Burak Görmez çıktı” dedi.

PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ise iddialar için “Yaklaşık maliyetin teknik hesaplama usulleri var, o yaklaşık maliyette size verilen bilgiler yanlış” dedi.