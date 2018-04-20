20 Nisan 2018 08:48

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bugüne dikkat!

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bugüne dikkat!
İstanbul güne yağmurla başladı. Meteorolojiden uyarı geldi
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.

Yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalan İstanbullu vatandaşlar duraklara sığındı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji'den edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.

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