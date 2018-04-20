Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bugüne dikkat!

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.



Yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalan İstanbullu vatandaşlar duraklara sığındı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji'den edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.