İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.
Yağmur nedeniyle trafikte olumsuzluk yaşanmazken, yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalan İstanbullu vatandaşlar duraklara sığındı. Şemsiyesi olmayanlar, ellerindeki poşet ve çantaları başlarına tutarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Meteoroloji'den edinilen bilgile göre sağanak yağış geçişleri akşama kadar devam edecek.
20 Nisan 2018 08:48
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bugüne dikkat!
İstanbul güne yağmurla başladı. Meteorolojiden uyarı geldi
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.
Çok Okunanlar
-
Ağrı'da feci kaza! Ölüler ve yaralılar var!
-
Gökçek büyük oyunu gördü
-
Milyonluk ihaleden Görmez'in oğlu çıktı
-
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Bugüne dikkat!
-
Saray ittifakına kötü haber
-
Sinop’ta nükleer karşıtı miting yasaklandı
-
Ankara’da zincirleme kaza: 7 yaralı
-
Taziye ziyareti dönüşü kaza! 3 ölü, 9 yaralı
-
Zekeriya Öz'ün 'Terazisi'nin şifresi çözüldü
-
THY'den biletlere seçim düzenlemesi