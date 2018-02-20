17 Türk vatandaşından Yunanistan'a iltica talebi

Yunanistan'da 17 Türk vatandaşı, Yunan adasına çıkarak iltica talebinde bulundu. Yunan medyası, sığınma talebinde bulunanların çoğunun devlet memuru olduğunu duyurdu.

Kathimerini gazetesinin Yunan sahil güvenlik yetkililerinden aktardığına göre, 17 Türk vatandaşı pazartesi günü Doğu Ege'deki Oinousses (Koyun) adasına küçük bir botla ulaşarak iltica talebinde bulundu.

Gazete Türk vatandaşlarının çoğunun devlet memuru olduğunu, Chios (Sakız) adasındaki Vial sığınmacı merkezine nakledildiklerini ve burada kayıt altına alınarak başvurularının inceleneceğini duyurdu.

Grubun sahil güvenlik görevlilerine devlet memuru ve yargı görevlileri olduklarını ve Türkiye'de 'işkence görmekten korktuklarını' söyledikleri belirtildi.

Kathimerini'ye göre 15 Temmuz 2016'daki başarısız darbe girişiminin ardından 1800'den fazla Türkiye vatandaşı Yunanistan'dan iltica talebinde bulundu.

Bunlar arasında bulunan ve darbeye katıldığı belirtilen 8 askerin Türkiye'ye iade edilmemesi Atina-Ankara arasındaki ilişkileri germişti.