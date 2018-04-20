Sinop’ta nükleer karşıtı miting yasaklandı

Sinop’ta yapılması planlanan nükleer santrala karşı bu pazar günü düzenlenen miting İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı.

Pazar günü kitlesel katılımlı bir basın açıklaması yapacağını açıklayan Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) valiliğe yeni bir miting için başvuruda bulunacağını duyurdu.

Sinop NKP’nin Çernobil felaketinin 32. ve Fukuşima’nın 7. yılı nedeniyle bu pazar günü yapmayı planladığı “Sinop Nükleer Santral İstemiyor” konulu miting, İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla yasaklandı. Platformun yarın gerçekleştirmeyi planladığı “Çernobil’den Fukuşima’ya Nükleer Santrallar gerçeği” başlıklı panele de izin verilmedi.

Sinop NKP’den yapılan açıklamada “22 Nisan 2018 günü saat 13.00’de Sinop NKP olarak kitlesel katılımlı bir basın açıklaması ve söyleşi gerçekleştireceğiz. Sinop NKP olarak yapacağımız basın açıklamasına diğer yerellerin eşzamanlı olarak kendi basın açıklamalarını yapmalarını talep ediyoruz. İleri bir tarihte tekrar miting başvurusu yapacağız” denildi. Karadeniz’in incisi Sinop İnceburun’da ormanlık alana yapılması planlanan nükleer santral projesinin geçen aylarda gerçekleşen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Halkın Katılım Toplantısı’na halk alınmamıştı. Salona alınmayan halk polis barikatları önünde “Nükleere hayır” deyince, darp edilmiş, üzerlerine biber gazı sıkılmış, yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Öte yandan bölge sakinleri İnceburun’da santral için yüz binlerce ağaç kesildiğini söylüyor.