Ankara’da zincirleme kaza: 7 yaralı

Kazada araçların içinde mahsur kalan yaralılar, itfaiyenin ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında biri ağır 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Caddesi'nden Anadolu Meydanı istikametine seyreden Özcan Artar'ın kullandığı 06 FV 3428 plakalı otomobil, İstanbul Caddesi'nin üzerinden geçen köprüde Uğur İlhan idaresindeki 06 BN 2143 plakalı belediye temizlik aracına arkasından çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan otomobil köprünün demir parmaklıklarına vurarak durabildi. Bu aracın sürücüsü Özcan Artar ise otomobilde sıkışarak ağır yaralandı.

Bu sırada önlerinde meydana gelen kazayı görerek ani fren yapan sürücülerin kullandığı otomobiller ile arkadan gelen araçlar da köprüde birbirlerine girdi.