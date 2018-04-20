Taziye ziyareti dönüşü kaza! 3 ölü, 9 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ahmet Özırmak (56) yönetimindeki 16 BIR 59 plakalı otomobil, Denizli-Antalya karayolunun Akalan Mahallesi mevkisindeki kontrolsüz kavşakta bir gıda firmasının işçilerini taşıyan Kamil Alkan'ın (29) kullandığı 20 KS 488 plakalı otobüsle çarpıştı.

Alcı Mahallesi'nden taziye ziyareti sonrası yola çıkan 5 kişinin bulunduğu otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrulup yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.