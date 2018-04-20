20 Nisan 2018 07:03

Taziye ziyareti dönüşü kaza! 3 ölü, 9 yaralı

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde işçileri taşıyan servis otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı
+ A -

Paylaş

Alınan bilgiye göre, Ahmet Özırmak (56) yönetimindeki 16 BIR 59 plakalı otomobil, Denizli-Antalya karayolunun Akalan Mahallesi mevkisindeki kontrolsüz kavşakta bir gıda firmasının işçilerini taşıyan Kamil Alkan'ın (29) kullandığı 20 KS 488 plakalı otobüsle çarpıştı.

Alcı Mahallesi'nden taziye ziyareti sonrası yola çıkan 5 kişinin bulunduğu otomobil, çarpışmanın etkisiyle savrulup yaklaşık 25 metre sürüklenerek durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye arama kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.

 

Çok Okunanlar

Güncel