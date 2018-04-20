Zekeriya Öz'ün 'Terazisi'nin şifresi çözüldü

Hürriyet- Zindaşti'nin halen firari FETÖ mensubu eski savcı Zekeriya Öz ile de 2010-2012 arasında 44 kez bir araya geldiği saptandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olan ve İstanbul, Panama, İran, Dubai hatlarındaki 4 ayrı cinayetten sorumlu tutulan Naci Şerifi Zindaşti'nin FETÖ'nün üst düzey yöneticisi, Samanyolu TV'nin yönetim Kurulu Başkanı, Bank Asya Yönetim Kurulu üyesi Ali Çelik ile 2006-2014 tarihleri arası 114 kez telefon görüşmesi yaptığı, FETÖ'nün yargıdan sorumlu imamı Ahmet Can ile 28 kez, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Osman Karakuş ile 1 kez, örgütün Yunanistan imamı Recep Uzunal ile ise 111 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi. İstanbul polisi tarafından, 4'ü polis 8 adamı ile yakalanan uluslararası uyuşturucu baronu Zindaşthi, savcılık sorgusunun ardından tutuklanmak üzere mahkeme gönderildi.

İSTANBUL, PANAMA, İRAN, DUBAİ HATTI

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluslararası uyuştucu baronu Naci Şerifi Zindaşti'nin suç örgütünü çökertmek için planlı bir operasyon çalışması başlattı. Soruşturma, İstanbul, Panama, İran, Dubai hattındaki cinayet zincirlerinden, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına, FETÖ ilişkilerine kadar uzanıyordu. Zindaşti'nin tüm ilişki yumağı mercek altına alındı. 6 Nisan'da İstanbul polisi operasyona başladı. Naci Şerif Zindaşti, 4'ü polis 8 adamı ile birlikte gözaltına alındı.

SUÇLAMALAR ARASINDA FETÖ ÜYELİĞİ DE VAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Zindaşti ve adamları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Savcı Ercan Devrim tarafından ifadesi alınan şüpheliler tutuklanma talebi ile mahkemeye gönderildi. Zindaşti ve adamlarına yönetilen suçlamalar ise şunlar oldu: "Silahlı örgüt kurmak ve yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri çerçevesinde ülke içi ve dışında adam öldürmek, resmi evrakta sahtecilik, adli görevi kötüye kullanma, gizliliği ihlal, kovuşturma işlemleri sırasında ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda almak, FETÖ üyeliği"

Hürriyet'in ulaştığı soruşturma dosyasında, halen firari olan FETÖ mensubu eski savcı Zekeriya Öz'ün yönlendirmesi ile Naci Şerifi Zindaşti'nin gizli tanık "Terazi" kod adı ile kurmaca ifadeler vererek, Balyoz davasına bakan İstanbul 10.Ağır Ceza Mahkemesi'nin hakimi Zafer Başkurt ile Hrant Dink cinayeti davasına bakan İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi hakimi Erkan Canak'a kumpas kuruldu. Bu kumpasın amacı ise bu mahkemelere FETÖ'cü hakimlerin atanmasıydı. Bu da, Zekeriya Öz'ün gizli tanığı "Terazi" kod adlı Zindaşti'nin ifadeleri ile gerçekleştirildi.

DUBAİ'DE CİNAYET

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, Zindaşti'nin 26 Eylül 2014'te kızı Arzu Zindaşti ve şöförü Devrim Öztunç'un öldürülmesinin sorumlusu olarak Çetin Koç'u gördü. Çetin Koç, 4 Mayıs 2016'da Dubai'de öldürüldü. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, cinayeti Zindaşti'nin Kanada pasaportlu adamları Harpreet Majhu, Orosman Jr.Garcia Arevalo ve Bora Bayburtlu işledi. Bu 3 kişinin Çetin Koç'un Dubai'de oturduğu sitede ev kiraladığı ve cinayet için kendilerine para gönderildiği belgelendi.

İRAN'LI MEDYA PATRONUNU VE KUVEYTLİ İŞ İNSANI CİNAYETLERİNİN ARDINDA AYNI İSİM

Soruşturma dosyasındaki en önemli bilgilerden biri de İran medya patronu Saeed Karimian ile Kuveytli iş insanı Muhammad Mer Almuntari'nin 29 Nisan 2017 Sarıyer Maslak'ta otomobillerinin içinde uzun namlulu silahlarla taranarak öldürülmeleri. Dosyadaki iddiaya göre bu çifte cinayetin ardındaki isim de Zindaşti ve adamları... İstanbul polisinin yaptığı çalışmaya göre cianyet günü ve saatinde o bölgede bulunan 34 PH 2316 plakalı otomobil Zindaşti'nin şöförü Ali Koçak tarafından satın alındı. Ali Koçak ve Gulasal Dadaxonava adlı kişi cinayetin gerçekleştiği yerde telefonlarının sinyal bilgileri ard arda örtüştü. Polise göre, Gulasal Dadaxonava cinayetin tetikçisi, Ali Koçak ise gözcü olarak olay yerinde bulunan kişiydi. Cinayetin hemen ardından ise Ali Koçak ile Zindaşti'nin telefon görüşmesi yapmış olmaları yine soruşturma dosyasına delil olarak giren bilgiler arasında yer aldı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, İran'daki mevcut rejime muhalif olan maktuller, Zindaşti'nin organizasyonunda öldürüldü.

FETÖ ÜST DÜZEYİ VE ABD İRTİBAT GÖREVLİSİ METİN TOPUZ İLE GÖRÜŞMELER

Soruşturma dosyasında yer alan bir diğer çarpıcı bilgi ise Zindaşti'nin FETÖ bağlantıları üzerine. Naci Şerifi Zindaşti'nin, halen FETÖ soruşturmaları kapsamında tutuklu olan ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ile 2007-2013 arası zaman diliminde 30 kez bir araya geldiği, telefonlarının aynı bazda sinyal verdiği tespit edildi. Zindaşhti'nin halen firari FETÖ mensubu eski savcı Zekeriya Öz ile de 2010-2012 arasında 44 kez bir araya geldiği saptandı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olan ve İstanbul, Panama, İran, Dubai hatlarındaki 4 ayrı cinayetten sorumlu tutulan Naji Sharifi Zindaşhti'nin FETÖ'nün üst düzey yöneticisi, Samanyolu TV'nin yönetim Kurulu Başkanı, Bank Asya Yönetim Kurulu üyesi Ali Çelik ile 2006-2014 tarihleri arası 114 kez telefon görüşmesi yaptığı, FETÖ'nün yargıdan sorumlu imamı Ahmet Can ile 28 kez, Eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Hukuk Müşaviri Osman Karakuş ile 1 kez, örgütün Yunanistan imamı Recep Uzunal ile ise 111 kez telefon görüşmesi yaptığı tespit edildi.