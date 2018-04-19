Meclis Başkanı Atatürk'ü yine yok saydı

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Meclis Haber dergisinde Çanakkale Savaşı için yazdığı mesajda da Atatürk’ün adını anmadı.

HÜSEYİN ŞİMŞEK/BİRGÜN- Meclis Haber dergisinin Mart sayısında Çanakkale Savaşı konu edildi. TBMM Başkanı Kahraman’ın 18 Mart mesajında Atatürk’ün ismi yer almadı.



TBMM Başkanlığı tarafından her ay yayımlanan Meclis Haber Dergisi’nin Mart sayısında 18 Mart Çanakkale Savaşı, 31 Mart 1909 olayları, 12 Mart 1971 Askeri Muhtırası ve Mareşal Fevzi Çakmak dosya konusu olarak işlendi.

18 Mart Çanakkale Savaşı dosyası için TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın bir mesajı yayımlanırken, Türk Tarih Kurumu Başkanı (TTK) Prof. Dr. Refik Turan’ın da “Birinci Dünya Savaşı İçinde Çanakkale’de Emsalsiz Bir Deniz Zaferi: 18 Mart 1915” başlıklı yazısına yer verildi.

Kahraman ısrarlı

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajında Mustafa Kemal Atatürk’ün adını anmayan, laikliğin yeni Anayasa’da olmaması gerektiğini savunan ve son olarak Meclis sohbetleri etkinliklerinde kadın tiyatrocuların sahnede yer almamasını istediği belirtilen Kahraman’ın 18 Mart yazısında yine Atatürk yer almadı. Altı paragraflık bir yazı yazan Kahraman, Çanakkale Savaşı’nı Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonlarına benzetirken Mehmet Akif Ersoy’dan alıntılar yaptı.

TTK Başkanı da Kahraman’ın izinde

TTK Başkanı Turan da üç sayfalık bir Çanakkale yazısı yazdı.

Turan da tıpkı Kahraman gibi “Atatürk” ismini anmadı. İttihat ve Terakki hükümetinin savaş sırasında ülke yönetimini İstanbul’dan Eskişehir’e taşımak istediğini ddia eden Turan, Çanakkale Boğazı’nın ise “Sultan Mehmed Reşad sayesinde” geçilemediğini “alıntılarla” anlattı.

TTK Başkanı Turan yazısında, “Mehmed Reşad’ın Abdülhamid’e, ‘Endişeye mahal yoktur’ diyerek zamanında Çanakkale Boğazını fevkalade tahkim ettiğini, oradan hiçbir donanmanın geçemeyeceğini kendinden emin bir kararlılıkla söylemiştir” ifadelerini kullandı.