25 bin jandarma, 10 bin polis alınacak

Bakan Soylu yaptığı açıklamada 10 bin polis alımı için tarih verirken asayiş sınıfına 25 bin jandarma uzman erbaş alımı olacağını duyurdu.

DETAYLAR DAHA SONRA

Süleyman Soylu, “Onlar bugüne kadar sabrettiler ama şimdi zamanıdır. 10 bin polis alımına daha çıktık. Eylül’de 10 bin polis daha alacağız. Jandarma asayiş için 25 bin alımımız var. Bekçi alımımızda da ne kadar alacağımızı belirtmiştik. Olayların aydınlatılma oranlarında ise yüzde 12 artış var” dedi. Alımla ilgili ilan detayları önümüzdeki günlerde açıklanacak.

İLK BAŞVURU MART'TA YAPILDI

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine (POMEM) 22’nci dönem için lisans mezunu 7 bin 200’ü erkek, 800’ü kadın ile ön lisans mezunu 1800’ü erkek, 200’ü kadın olmak üzere toplam 10 bin öğrenci alınacağı daha önce duyurulmuştu. Bu kapsamda başvurular da Mart ayı içinde tamamlanmıştı. Yeni alımla birlikte bu yıl 20 polis alımı yapılmış olacak.