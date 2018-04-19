İstanbul'daki o hastanede intihar girişimi...

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde intihar girişimi yaşandı. Hastanenin 6'ncı katından, bir erkek şahıs aşağıya atladı. Ağır yaralanan kişi, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. İntihar girişimi üzerine hastaneye çok sayıda polis ekibi geldi. 6'ncı kattan atlayan kişiye sağlık görevlileri müdahale ederken, bu kişinin hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

Öte yandan intihar girişiminin ardından, güvenlik görevlileri ile olay yerindeki basın mensupları arasında gerginlik yaşanırken, çevredeki vatandaşlar basın mensuplarına saldıran hastane personeline tepki gösterince arbede yaşandı.