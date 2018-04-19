Antalya'da tankerle öğrenci servisi çarpıştı! Yaralılar var…



Antalya'da akaryakıt tankeriyle öğrenci servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 16 kişi yaralandı. Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Antalya-Isparta karayolunda öğrenci servisi, yakıt depolu kamyonla çarpıştı. Kazada yaralı öğrencilerin olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 08.45 sıralarında Antalya-Isparta Karayolu Aksu ilçesi Karaöz mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle öğrenci servisi ile yakıt depolu kamyon çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi devrilirken kazada yaralı öğrencilerin olduğu kaydedildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve jandarma sevk edildi.