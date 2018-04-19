AYM Ayşe Öğretmen’in dosyasını gündeme aldı

6 aylık bebeği Deran’ı da cezaevine götürecek Çelik’in avukatı “Anayasa Mahkemesi Ayşe Öğretmen’in dosyasını gündeme aldı. Şimdi olumlu karar bekliyoruz” açıklaması yaptı

Diyarbakır’dan telefonla katıldığı TV programındaki sözleri nedeniyle “terör örgütü propagandası” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik yarın bebeğiyle birlikte cezaevine girmeye hazırlanırken, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) dosyayı gündemine aldığı belirtildi. Gazete Habertürk'ten Mehmet Kayahan'ın haberine göre Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medyadan “Anayasa Mahkemesi Ayşe Öğretmen’in dosyasını gündeme aldı. Şimdi olumlu karar bekliyoruz” açıklamasını yaptı. İnfazın geri bırakılması kararı çıkması durumunda, Ayşe Öğretmen cezaevine girmeyecek. Aksi takdirde 5 ay 10 gün cezaevinde kalacak, 180 gün denetimli serbestlikten faydalanacak.

1 YIL 3 AY HAPIS CEZASI ALMIŞTI

Çelik hakkında, 2016’nın ocak ayında telefonla bağlandığı TV programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Görün, duyun ve artık bize el verin. İnsanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan dava açılmıştı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Çelik’e verilen 1 yıl 3 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onanmıştı.