İşadamının katili ailesi çıktı

Cahit'in oğullarının arkadaşı savcılığa giderek, aile üyelerinin babalarını öldürdüklerini söyleyerek kendisinden yardım istediklerini anlattı. Cahit'in eşi Öznur Ö., oğulları Batuhan (19) ve Hadi Ö. (24) ile arkadaşları Coşkun G. gözaltına alındı.

Torbalı’ya bağlı kırsal Ahmeti ve Zeytinköy mahalleri arasında kalan ormanlıkta, geçen pazar günü, yanmış cip görenler, jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 35 TTG 35 plakalı cipte yanmış erkek cesedi bulundu. Plakası üzerinden yapılan araştırmada, aracın, Torbalılı tuğla fabrikası sahibi Murat Cahit Ö.’ye ait olduğu anlaşıldı.

İĞNEYLE BAYILTMIŞLAR

Olay sonrası Murat Cahit Ö.’nün oğullarının arkadaşı Coşkun G., savcılığa giderek, Batuhan Ö. ve Hadi Ö. ile birlikte ailesinin babasını öldürdüğünü ve cesetten kurtulmak için kendisinden yardım istediklerini söyledi. Coşkun G.’nin, ifadesinde, “Olay günü Hadi Ö. ve Batuhan Ö. beni arayıp yardım istedi. Eve gittiğimde Murat Cahit Ö., halının üzerinde yatıyordu. Uyutup iğneyle bayıltmışlar. Daha sonra halının içinde cipe koydular. Cipi oğulları kullandı. Birlikte ormanlık alana gittik. Orada cipi ateşe verip yaktılar” dediği öğrenildi.

Coşkun G.’nin ifadesinin ardından iş insanı Murat Cahit Ö.’nün eşi Öznur Ö. ve oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö., jandarma tarafından gözaltına alındı. MOBESE kayıtlarından Murat Cahit Ö.’nün cipinin, başka araçla birlikte evin önünden hareket ettiği tespit edildi. Jandarmada susma hakkını kullanan ve ifade vermeyen Öznur Ö., oğulları Batuhan Ö. ile Hadi Ö. ve Coşkun G. işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

EŞİNE ŞİDDET UYGULUYORDU İDDİASI

Öte yandan Murat Cahit Ö.’nün kıskançlık nedeniyle eşine sık sık şiddet uyguladığı iddia edildi. Torbalı’nın zenginlerinden Murat Cahit Ö.’nün babasına Sayısal Loto’dan 10 yıl önce 500 bin, 5 yıl önce de 1 milyon lira ikramiye çıktığı öğrenildi.