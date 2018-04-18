Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Yalova'da 15 aile, İstanbul'da 2001 yılında vefat eden genelev patroniçesi Matild Manukyan'dan kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri apartmandaki dairelerden, Yalova Valiliği kararıyla çıkarıldı.

Genelev patroniçesi olarak bilinen, eski eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın ölümünden sonra, mirasçı olduklarını iddia eden 15 aile, Manukyan'ın Yalova'da Gazipaşa Caddesi üzerindeki deniz manzaralı 5 katlı apartmanına yerleşti. Yalova Valiliği kararıyla aileler bugün dairelerden çıkarıldı.

Uygulamaya tepki gösteren aileler, Matild Manukyan'ın gerçek mirasçıları olduklarını iddia etti. Bazı kişiler, tahliye sırasında çıkan arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Matild Manukya'nın oğlu Kerope Çilingir'in avukatı aracılığı ile sürdürülen tahliye işlemleri sırasında polis güvenlik önlemleri aldı.



Matild Manukyan'ın mirasçısı ve ailenin 4'üncü kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçek ismi Matild Muradyan'dır. Armenak Chah Muradyan'ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle, 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle, bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Devlet büyüklerimizin de yanına gittik, onlardan da haber çıkmadı" dedi.