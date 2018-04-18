Erken seçim kararına sosyal medya tepkileri

Erdoğan'ın bugün açıkladığı erken seçim kararına sosyal medyada Metin Uca, 'Niye 24 Haziran diye bu kadar acele ettiler Üniversite sınavı ile bile çakışan tarihle acaba bunun da bağlantısı var mı?' diyerek tepki gösterdi.

Erdoğan, Bahçeli ile bugün yaptığı kritik görüşmenin ardından canlı yayında 24 Haziran tarihinde erken seçime gidileceğini açıkladı.

Erken seçim tarihinin Üniversitelere Giriş Sınavı’nın olduğu 24 Haziran tarihine konulmasına sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Sinan Oğan, kararla ilgili olarak: “24 Haziran tarihinde seçim kararı erken değil alelacele seçim oldu. Bu kadar acil seçime zorlayan ne var bilmediğimiz…” dedi. Metin Uca ise verilen kararla ilgili olarak ‘Niye 24 Haziran diye bu kadar acele ettiler Üniversite sınavı ile bile çakışan tarihle acaba bunun da bağlantısı var mı?’ diyerek tepki gösterdi.

İşte sosyal medyada erken seçim kararına gelen tepkiler: