Seçim tarihi ile çakışıyordu! Yeni sınav tarihi belli oldu

Erken seçim tarihinin belirlenmesinin ardından YÖK, YKS ile ilgili açıklama yaptı.

Üniversite öğrencilerinin ilk kez gireceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumunun (Temel Yeterlilik Testi) 23 Haziran 2018 Cumartesi günü sabah, ikinci oturumunun 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah, Dil Sınavı’nın ise 24 Haziran 2018 Pazar günü öğleden sonra yapılması öngörülüyordu.

YENİ TARİHLER AÇIKLANDI!

24 Haziran'da seçimin yapılması durumunda 23-24 Haziran 2018 olarak ilan edilen üniversite giriş sınavının tarihinin ne olacağı ise merak uyandırdı. YÖK’ten yapılan son dakika açıklamasında YKS'nin 30 Haziran - 1 Temmuz'da yapılacağını açıkladı.