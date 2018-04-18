18 Nisan 2018 13:06

İstanbul'da cami inşaatında iş cinayeti!

İstanbul'da cami inşaatında iş cinayeti!
İstanbul'da Sancaktepe Emek Mahallesi Baraj Yolu Caddesi üzerinde bulunan cami inşaatında vincin direği işçinin üstüne düştü.
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Olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri vinç direğinin altında kalan işçiyi kurtarmaya çalışıyor.

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