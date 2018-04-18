18 Nisan 2018 12:56

Köprüde zincirleme kaza: Trafik durdu

FSM Köprüsü Kavacık mevkisinde meydana gelen zincirleme trafik kazası nedeniyle TEM Otoyolu Edirne İstimaketinde trafik durdu.
+ A -

Paylaş

Ayrıntılar geliyor... 

Çok Okunanlar

Güncel