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18 Nisan 2018 11:42
Rusya'dan iki kritik isim Ankara'da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrantyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya geldi.
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