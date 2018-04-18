18 Nisan 2018 11:42

Rusya'dan iki kritik isim Ankara'da

Rusya'dan iki kritik isim Ankara'da
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrantyev ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'ya geldi.
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