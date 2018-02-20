Aziz Yıldırım'dan flaş Afrin kararı!

Akşam'da yer alan habere göre, Aziz Yıldırım, yarın Hatay'da bulunan yöneticiler Mahmut Uslu, Önder Fırat ve Ozan Balaban ile bir araya gelecek.

Daha sonra Başkan Aziz Yıldırım, yönetim kurulu arkadaşlarıyla birlikte sınırda görev yapan Mehmetçiklere moral vermek için bu bölgeye gidecek.



KAN BAĞIŞI KAMPANYASI BAŞLIYOR



Öte yandan Kadıköy Fenerbahçeliler Derneği'nin de Zeytin Dalı Harekatı için anlamlı bir kampanya başlatmak üzere olduğu belirtildi. Dernek üyeleri, Türkiye çapında bir kan bağışı kampanyası için yaptığı girişimlerin sonuna gelmiş durumda. Kızılay yetkileriyle yapılan görüşmelerde kampanyanın detayları konuşuluyor.



Üyeler bu kampanyayı Sarı-Lacivertli kulüp adına düzenleyecek. Bu dev kampanyaya diğer takımları tutan taraftarların da katılması sağlanacak. Bu dev projenin detaylarının bu hafta içinde açıklanması bekleniyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın da kampanyaya destek vereceği vurgulandı.