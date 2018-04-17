17 Nisan 2018 20:27

Eski AYM Genel Sekreteri için karar!

Eski AYM Genel Sekreteri için karar!
Eski Anayasa Mahkemesi Genel Sekreteri Mehmet Oğuz Kaya, FETÖ üyeliği iddiasıyla yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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