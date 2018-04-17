Türkiye'ye örnek olacak İngilizce Sokağı

Türkiye'de yabancı dil öğretiminin istenen seviyeye ulaşamadığı bilinen bir konu... Yabancı dil öğrenimini teşvik etmek için küçük yaş gruplarındaki öğrencilere daha zevkli, eğlenceli ve renkli öğrenme ortamı sunmak için görsellere başvurulması son derece önemli. Çünkü bu görseller sayesinde öğretim daha kalıcı hale gelebilmekte.

Bir resim bin sözcüğe bedeldir

'Bir resim bin sözcüğe bedeldir.' diyen ve sözlerle anlatımı çok zor olan bir sözcüğün, bir yapının görseller yardımıyla kolayca anlatılabileceğini belirten İngilizce Öğretmeni Gürsel Bayındır, Anadolu’nun orta yerinde bir devlet okulu olan Kırşehir Prof. Dr. Erol Güngör Ortaokulunda İngilizce Sokağı oluşturdu. Tamamen görsellerden oluşan sokakta yerlerde ayak izlerinden oluşan günlük konuşma dilinde en çok kullanılan 100 kelime kullanıldı.

Öğrenciler Gizil Öğrenmeler Yapıyorlar

Öğrenciler koridorlardan gelip geçerken istemeden de olsa oradaki kelimelere bakıyorlar ve gizil öğrenme oluşuyor. Ayak izlerinde kelimenin hem İngilizcesi hem de Türkçesi bulunmakta. Koridor duvarlarında farklı ünitelerin görsellerle tanıtımı da yer almakta. Kapılarda sınıfa girerken öğrencilerin daha iyi motive olmalarını sağlamak için kapı giydirmeleri mevcut. Bu kapı giydirmelerinden bazıları İngiliz kültürünü de yansıtıyor. Tavanda hava durumlarını belirten İngilizce görsellerle karşılaşıyorsunuz. Yerde hayvanların bulunduğu bir yapay çiftlik görseli var. Merdivenlerde günlük dilde ve okulda konuşulan cümle kalıplarını görüyorsunuz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Seneye 5. Sınıfları Hazırlık Sınıfı Yapma Planı da Göz Önünde Bulundurulmuş

Bu koridor yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın seneye 5. Sınıfları hazırlık sınıfı yapma planı da göz önünde bulundurularak o sınıfların olduğu koridor seçilip görsellerle donatılmıştı. Yapılan çalışmaların bütçesi hayırseverler tarafından karşılanmıştı. Sokağın yapımı öncesinde ve süresince okul idaresinin de desteğini alan Bayındır bu hayalini gerçekleştirdiği için son derece mutlu olduğunu ifade etti. Bayındır son olarak, bu sokağı yapmaktaki amacını öğrencilerin daha kısa sürede daha kalıcı şekilde ve İngilizceyi zevk alarak öğrenmelerine yardımcı olmak olduğunu söyledi.