KYK borçları siliniyor mu? Flaş hamle

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından üniversite eğitimi gören öğrencilere verilen öğrenim kredisi hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Geri ödemeli olması dolayısıyla devletin verdiği burs ödemelerinden farkı olan KYK Öğrenim Kredisi'nin karşılıksız ödemeye çevrilmesi, hali hazırda kredi borçlarını ödeyenlerin borçlarının silinmesi talep edildi.



KYK kredi borçları ödemesi, üniversite öğrenimlerini tamamlayan vatandaşların gündemindeki konular arasında yer alıyor. Üniversite eğitimi esnasında ortaya çıkan ihtiyaçlarını Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun kredi imkanı ile karşılayan öğrenciler, üniversite eğitiminin sona ermesiyle birlikte geri ödemelere başlıyor. Peki, gündeme gelen son gelişmelerin ardından KYK kredi borçları silinecek mi? İşte, bu konuyla ilgili TBMM'ye verilen kanun teklifi hakkında bazı bilgiler

KYK BORÇLARI SİLİNECEK Mİ?

KYK kredi geri ödemeleriyle ilgili kanun teklifi veren Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ'ın, hali hazırda geri ödeme dönemine devam eden vatandaşların borçlarının silinmesi, kredi kullanmakta olanların ise karşılıksız ödemeye dönüştürülmesi için verdiği kanun teklifi komisyona girdi. İşte o teklif metninin detayları;

"Teklifin Başlığı: 351 Sayılı Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi

Teklifin Özeti: Teklif ile, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun, yüksek öğrenim gören ve yönetmelikle düzenlenecek esaslar çerçevesinde yeterlikleri ve ihtiyaçları belirlenecek öğrencilere karşılıksız olarak öğrenim ve katkı kredisi vermesi, ayrıca hâlihazırda bu kredileri almakta olanlar ile bunlara ilişkin borcu olanların söz konusu kredi borçlarının silinmesi amaçlanmaktadır."

27 Mart tarihinde başkanlığa teslim edilen kanun teklifi, son olarak 5 Nisan tarihinde Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonuna ulaştı.

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ BORCU EVLENİNCE SİLİNİR Mİ?

KYK'dan öğrenim kredisi alan adayların cevabını en çok merak ettiği sorulardan biri, öğrenim kredilerinin evlilik durumunda silinip silinmeyeceği. Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun mevzuatlarında evlilik durumunda borçların silindiğine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Bu konu hakkındaki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Ancak, bu durum geçmişte birkaç defa TBMM'de konuşulmuş ama bir sonuca varılmamıştır. Dolayısıyla, KYK'dan öğrenim kredisi almış her T.C. vatandaşı, zamanı geldiğinde bu borcu kurumu ödemek zorundadır.