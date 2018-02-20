Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının 2018 yılı ilki 10 Şubat'ta uygulandı. 18 yaşını doldurmuş bireylerin katılabildiği ehliyet sınav sonuçlarını merak eden sürücü adayları, 'Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanacak' sorgusunu gün geçtikçe arttırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına katılan adayların merakla beklediği sınav sonuçları 22 Şubat 2018 tarihinde açıklanacak. Ehliyet yazılı sınav sonuçlarına göre barajı geçen adaylar ikinci aşama olan direksiyon sınavına katılacak.

BARAJ PUANI KAÇ?

Habertürk'ün haberine göre; 12 tanesi ilk yardım, 23 tanesi trafik, 9 tanesi motor, 6 tanesi trafik adabı soruları olmak üzere toplam 50 sorudan yapılan ehliyet sınavına katılan sürücü adayları baraj puanını araştırıyor. Bu 50 sorudan 35 doğru yapanlar, bir sonraki direksiyon sınavına girmeye hak kazanacak. Yazılı sınavda baraj puanı 70'dir.

EHLİYET SINAV SORULARI VE CEVAPLARI 2018!

Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ehliyet sınav soruları ve cevaplarını yayımladı. Ehliyet sınav soruları ve cevapları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) resmi internet adresinden duyuruldu.