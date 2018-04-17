Grup Yorum üyesi Dilan Ekin yeniden tutuklandı

Zehra Özdilek /Cumhuriyet- Tahliye olduktan sonra Gebze Cezaevi önünde yeniden gözaltına alınan Grup Yorum üyesi Dilan Ekin, etkin pişmanlıktan yararlanan bir kişinin ifadeleri nedeniyle yeniden tutuklandı.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği’nin tutuklama kararında, etkin pişmanlıktan yararlanan Berk Ercan adlı şahsın, Dilan Ekin’in örgüt adına Mersin ve Tunceli illerinde faaliyet yürüttüğünü söylediği, Ekin’i fotoğraftan teşhis ettiği, İdil Kültür Merkezi’nde ele geçirilen materyallerin somut olgu ve kuvvetli suç şüphesi sayıldığını belirtti. Her ne kadar şüpheli sağlık sorunları belirtmiş olsa da bu duruma ilişkin Adli Tıp Kurumu’ndan alınmış rapor bulunmadığını, devletin asli görevinin cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin sağlık probleriyle ilgilenmek ve çözmek olduğu, bu aşamada verilmesi beklenen cezanın süt sınırı, şüphelinin tanıklar üzerinde baskı kurma ihtimali göz önünde alındığında adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağına hükmetti.

Ekin, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği’nde verdiği ifadesinde, emniyette susma hakkını kullandığını, polislerin ‘konuşursan seni tutuklatmayız’ dediklerini öne sürdü. Dosyada delil olarak sadece bir kişinin beyanının olduğunu söyleyen Ekin, “Bu şahısı tanımıyorum. Tahliye olurken jandarma beni direk polise teslim etti. Ben cezaevindeyken ifademe başvurulabilirdi. Sağlık sorunlarım olduğu için gözaltı sürecinde sıkıntılar yaşadım. Belimde platin var. Felç kalma riski taşıyorum. Tutuklu olduğum sürede haklarım gasp edildi. Tedavi hakkımın elimden alınması bunların başında geliyor. Ortada doğru düzgün bir delil yokken savcılık ifademi almadan tutuklama talebiyle sevk etti. Karar veriken bir kişinin felç kalma ihtimalini de göz önünde bulundurmanızı istiyorum” dedi.

Onlarca insan mağdur

Ekin’in avukatı Muharrem Erdoğan, “Berk Ercan isimli şahıs mesela, Nuriye-Semih davasında ‘Onların örgüt talimatıyla açlık grevine girip girmediklerini bilmiyorum’ dedi. Bu dosya kapsamında başka müvekkillerimin hakkında ise ‘Bu şahıs Nuriye ve Semih’in açlık grevini organize eden kişi’ dedi. Somut delil yok. Laftan ibaret bir dosya” ifadelerini kullandı.