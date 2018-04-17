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17 Nisan 2018 08:25
Emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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