17 Nisan 2018 08:25

Emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet müdür yardımcısı hayatını kaybetti
Trabzon Emniyet Müdür Yardımcısı Ayhan Akduman, sabaha karşı Trabzon'un Yomra ilçesi Kaşüstü mevkiinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
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