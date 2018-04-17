İstanbul'da operasyon: Çok sayıda gözaltı

İSTANBUL Narkotik Polisi'nin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy ve Ümraniye’deki operasyonlarında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA- İSTANBUL Narkotik Polisi'nin uyuşturucu satıcılarına yönelik Çekmeköy’deki operasyonda aralarında geçtiğimiz günlerde narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu baronu M.Y ile birlikte 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Sabah saat 05:30 sıralarında Çekmeköy’de 14 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda polis helikopteri havadan, özel harekat timleri de karadan yoğun güvenlik önlemleri aldı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Çekmeköy’de bir adrese yapılan baskında içeri giren Özel Harekat Timleri, şüphelileri etkisiz hale getirdikten sonra çevre güvenliği aldı.

GÜVERCİN KULÜBESİNDE UYUŞTURUCU DÜZENEĞİ

Evde yapılan aramalardan sonra, Özel Harekat Timleri evin önünde bulunan kulübenin kapısını açtı. Güvercinler için yapılan kulübede yapılan aramalarda uyuşturucu madde kullanım düzeneği ele geçirdi.

UYUŞTURU BARONU GÖZALTINA ALINDI

Polis tarafından 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda ev ve iş yerlerinde aramalar yapılırken, geçtiğimiz günlerde Narkotik şubesinin yakalamış olduğu 1 ton uyuşturucu maddesinin firarisi uyuşturucu baronu M.Y.’nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı.