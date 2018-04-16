Havalimanında 8,5 kilo eroin ele geçirildi!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı’na İstanbul’a gitmek üzere gelen bir yolcuya ait iki valizde, şekerleme paketlerine gizlenmiş 8 kilo 426 gram eroin ele geçirildi.