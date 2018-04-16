16 Nisan On Numara sonuçları açıklandı

Her hafta pazartesi akşamı milyonlarca vatandaşa umut kapısı açan On Numara'nın bu haftaki şanslı numaraları belli oldu. On Numara sonuçlarında bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan şanslı talihli bulunacak mı merak ediliyor. İşte, 16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi'nin Ankara'da gerçekleştirdiği çekilişle birlikte On Numara'nın bu haftaki şanslı numaraları belli oldu. Her hafta milyonlarca vatandaşa zengin olma hayali yaşatan On Numara'da bu hafta büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı merak ediliyor. İşte, 16 Nisan On Numara sonuçları sorgulama sayfası.

2, 13, 14, 17, 19, 27, 30, 33, 37, 42, 45, 52, 53, 55, 57, 60, 65, 70, 72, 75, 77, 80

GEÇEN HAFTA SONUÇLARI

9 Nisan’da çekilen şans oyununda büyük ikramiye 4 ile gitti. Çıkan numaralar: 06 08 10 14 17 18 30 31 32 42 50 51 52 53 59 60 65 67 72 73 76 79 kurum tarafından açıklandı. 10 bilen 4 kişi, 85.895,75 TL kazanırken, 9 bilen 82 kişi, 2.794,05 TL ikramiyenin sahibi oldu. 8 bilen bin 618 kişi, 141 lira 65 kuruş kazandı. 7 bilen 16.599 kişi, 26 lira 40 kuruş, 6 bilen 104.318 kişi, 4 lira 15 kuruş, hiç bilemeyen 195.407 kişi, 3 lira kazandı.

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ON NUMARA KURALLARI

İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.