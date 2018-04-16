Alaattin Çakıcı Ergenekon'da böyle tanıklık yaptı!

Alaattin Çakıcı, suç örgütü hükümlüsü olduğu İzmir F Tipi Cezaevi'nden 2012'de Silivri'ye getirilmiş ve dönemin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermişti.

Odatv- Ergenekon kumpasının en kritik yönlerinden biri de tanıklarıydı. Davada dinlenen tanıklar, kumpasçıların arzu ettiğinin aksine, iddia makamının tezlerine değil, kumpasın netleşmesine fayda sağladı.

İşte o tanıklardan biri de Alaattin Çakıcı idi.

Çakıcı, suç örgütü hükümlüsü olduğu İzmir F Tipi Cezaevi'nden 2012'de Silivri'ye getirilmiş ve dönemin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade vermişti.

Karşısında hakimler Hüsnü Çalmuk, Ercan Fırat ve Nihat Topal ile savcı Mehmet Ali Pekgüzel vardı.

O günün görüntülerini ilk kez izleyeceksiniz.

Çakıcı ile kumpasın hakimleri arasında hangi çarpıcı diyaloglar yaşandı...