Teşvikiye Camii'ndeki yangınla ilgili açıklama

Teşvikiye Camii’nde dün çıkan yangının minarenin altında bulunan, imam odası ve teknik oda olarak kullanılan kısımda başladığı belirlendi.

Hürriyet- Nişantaşı Mahallesi Teşvikiye Caddesi’nde bulunan ve bir süredir restorasyon çalışmalarının sürdüğü Teşvikiye Camisi’nde önceki gün yangın çıktı. İbadete kapatılan caminin minare kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından yetkililer tarihi camide inceleme yaptı. Ekipler, caminin minaresinin altında bulunan, imam odası ve teknik oda olarak kullanılan kısımdan alevlerin yükseldiği belirledi. Yangın sonrası cami minaresi baca görevi görerek dumanı dışarı attı.

Teşvikiye Camii'nde yangın çıktı

TARİHİ ESERLER ZARAR GÖRMEDİ

Yangın sonrası alevler imam odasının dışına çıkmadan söndürüldü. Cami yetkilileri yaptığı açıklamada “Minarenin altında imam odası var. Teknik cihazların panoları da orada bulunuyor. Hoparlör ve aydınlatma sistemlerini cihazları var. Burada yangın çıktı. Alevler yukarı doğru çıktı. Minarenin üstünden duman dışarı çıktı. Caminin içerisine çok az duman girdi. İçeride hiçbir şey zarar görmedi. Yerlerde tarihi halı yoktu. Sadece biraz duman izi kaldı. Tarihi eserler sağlam. Yangında bir tek teknik cihazlar yandı” dedi.