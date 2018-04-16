AÖF sınavındaki skandal soruya tepki!

"Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?"

Anadolu Üniversitesi tarafından 14-15 Nisan'da gerçekleştirilen Açıköğretim Fakültesi sınavlarında yer alan "Aşağıdakilerden hangisi, kadının daha çok evde yaptığı işlerle uyumlu ya da evdeki sorumluluklarını aksatmayacak işler arasında yer almaz?" sorusu Nar Kadın Dayanışması tarafından yazılı bir açıklamayla protesto edildi.

Cevap şıklarında "Hemşirelik, Hasta bakıcılık, Ev temizliği, Mühendislik, Öğretmenlik" seçeneklerinin yer aldığı ayrımcı soruya ilişkin Nar Kadın Dayanışması tarafından yapılan açıklamada, "Bizler kadınlar olarak üzerimize yüklenen kadın işi- erkek işi ayrımını reddediyoruz!" denildi.

Açıklama şöyle:

"Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde yer alan soru üniversiteleri bilimsel değerleri üreten yerler olmaktan uzaklaştırarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden üreten bir yere taşımaktadır. Kadın erkek eşitliğini yok sayan bu zihniyeti kınıyoruz!

Bizler kadınlar olarak üzerimize yüklenen kadın işi- erkek işi ayrımını reddediyoruz!

Türkiyenin en büyük üniversitelerinden biri olan Anadolu Üniversitesi kadınların yıllardır mücadelesini sürdürdüğü toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini görmezden gelerek ve bilimsel gerçekleri yok sayarak kadını evin ve ev işlerinin bir parçası ve tek sorumlusuymuş gibi göstermekten derhal vazgeçmeli ve bu yanlışı aciliyetle düzeltmelidir!"