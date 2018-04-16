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16 Nisan 2018 14:45
İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İstanbul Sancaktepe'de plastik fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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