16 Nisan 2018 14:45

İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın

İstanbul'daki fabrikada korkutan yangın
İstanbul Sancaktepe'de plastik fabrikası alev alev yanıyor. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
+ A -

Paylaş

AYRINTILAR GELİYOR... 

Çok Okunanlar

Güncel