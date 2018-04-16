İstanbul'da bugün bu yollar kapalı

CHP İl Başkanlığı tarafından Beyoğlu’nda yapılacak olan ‘OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz’ isimli oturma eylemi için yarın bazı yollar trafiğe kapanacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı tarafından 16 Nisan saat 12.00-13.00 arasında Beyoğlu’nda yapılacak olan ‘OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz’ adı altındaki oturma eylemi için bazı yollar trafiğe kapanacak. Trafiğe kapanacak yollar için İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yazılı açıklama yapıldı.

Yapılan Açıklamada, “16.04.2018 Pazartesi günü 12.00-13.00 saatleri arasında CHP İl Başkanlığı organizesinde ilimiz Beyoğlu ilçesinde yapılacak olan “OHAL Değil Demokrasi İstiyoruz” adı altındaki oturma eylemi ile ilgili 16.04.2018 günü saat 10.00’dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar aşağıda sunulmuştur” denildi.

Trafiğe Kapatılacak Yollar

Yeni Çarşı Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Meşelik Sokak girişi İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Turnacıbaşı caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Sadri alışık Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Asmalımescit Caddesi, Tarlabaşı bulvarı üzerinde Zambak Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi (Sakızağacı Taksi Durağı) ve Balo Sokak girişleri, Kumbaracı yokuşu, Meşrutiyet Caddesi, Hamalbaşı Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Zambak Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Galip Dede Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Atıf yılmaz Caddesi, İstiklal Caddesine gidiş istikameti, Balo Sokak, İstiklal Caddesine gidiş istikameti.