Havaların ısınmasının ardından güneşli bir haftayı geride bırakan vatandaşlar 'İstanbul hava durumu nasıl' sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda 17 Nisan Salı yarın İstanbul ve çevresinde yağışlı bir havanın görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM)gelen son hava durumu raporunda sıcak bir havayı geride bırak İstanbul'da 17 Nisan Salı yarın yağmurlu bir havanın olması bekleniyor. Hafta başından itibaren Marmara bölgesinde kapalı bir hava hakim olacak. 18 Nisan Çarşamba günü ise İstanbul genelinde puslu bir hava etkili olacak. 20 Nisan Cuma günü ise yine Marmara da sağanak yağış bekleniyor.