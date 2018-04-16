İstanbul Tabip Odası'nda ikinci kadın başkan dönemi

Sibel Bahçetepe/ Cumhuriyet- 30 bini aşkın üyesi ile Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı en kalabalık oda olan ve iki yılda bir yapılan İstanbul Tabip Odası seçimlerini Prof. Dr. Pınar Saip başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu 4 bin 124 oy alarak kazandı.

30 bini aşkın üyesi ile Türk Tabipleri Birliği’ne (TTB) bağlı en kalabalık oda olan ve iki yılda bir yapılan İstanbul Tabip Odası seçimlerini Prof. Dr. Pınar Saip başkanlığındaki Demokratik Katılım Grubu 4 bin 124 oy alarak kazandı. Saip, 2000- 2002 yıllarında Güç Birliği Grubu’ndan oda başkanlığına seçilen Prof. Dr. Süha Göksel’den sonra seçimleri kazanan ikinci kadın başkan oldu. Cağaloğlu’ndaki İstanbul Erkek Lisesi’nde dün sabah 09.00’da başlayan seçimlerde “Demokratik Katılım Grubu” ile Vatan Partisi’ne yakınlığı ile bilinen “Cumhuriyetçi Hekimler”, AKP’ye yakınlığı ile bilinen “Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu” ve MHP’ye yakınlığı ile bilinen “Türk Hekimleri Birliği” grupları yarıştı. Seçmen listesinde 33 bin 61 hekim bulunan oda seçiminde, 66 sandıkta oy kullanıldı.

Katılım oranı yüksek

Demokratik Katılım Grubu’nun İÜ Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip’ın başkan olduğu listesi 4 bin 124 oy aldı. Katılımın önceki yıllara göre yüksek olduğu ve toplam 7 bin 265 hekimin oy kullandığı seçimlerde Hekimlikte Birlik ve Haklar Platformu bin 455; Cumhuriyetçi Hekimler bin 304 ve Türk Hekimleri Birliği 382 oy aldı. Saip, seçimlere katılımın oldukça yüksek olduğunu belirterek “Seçimler iyi bir hava içinde, mutlulukla geçti. Katılım oldukça yüksekti. Hekimler odalarına sahip çıktılar” dedi. Saip, şunları söyledi: “Hekimlerin çok sayıda sorunu var. Hekimler mutsuz, tüm bu sorunların nedenlerini ve çözüm önerilerine yetkililerle paylaşacağız, mücadelemize devam edeceğiz. Kadın başkan olarak görev aldık. Kadın mücadelesi ön plana çıkacak.”

"Tüm hekimlerin görüşlerini alacağız"

Seçim sonrasında "Demokratik Katılım Grubu" adayı Prof. Dr. Pınar Saip, "Bugün burası zaten bir bayram havası içindeydi. Bütün hekimler odalarına sahip çıkmak için hepsi geldiler. Katılım çok yüksekti. Ben de çok heyecanlıyım. Yeni bir döneme başlayacağız. Bu dönemde mümkün olduğunca tüm grupların, hekimlerin görüşlerini alarak bir program yapmak istiyoruz. Özellikle özlük haklarının daha iyiye gitmesi için. Elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz" dedi.



Demokratik Katılım Kurulu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor: Prof. Dr. Pınar Saip, Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, Dr. Murat Ekmez, Dr. Güray Kılıç, Dr. Recep Koç, Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Dr. Osman Öztürk.