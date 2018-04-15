Yalı kazasının nedeni ortaya çıktı

İstanbul Boğazı’nda dümeni kilitlenen Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli dev gemi, Anadolu Hisarı’nda bulunan tarihi Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı’na çarpmıştı.

Yalıya çarpan geminin kara kutusu çözümlendi. Geminin kara kutusunun çözümlenmesi sonucu, kazanın neden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Malta bayraklı 'Vitaspirit' isimli gemi, İstanbul Boğazı'nda dümeni kilitlenince Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak, yalının büyük hasar görmesine neden olmuştu. Geminin kara kutusu çözümlendi.

Habertürk TV`de yer alan habere göre, gemideki arızanın 5 numaralı silindirdeki çatlamadan kaynaklandığı anlaşıldı. Çatlama sonucunda soğutma suyu eksildi.

Bu nedenle de hararet yükselmesi meydana geldi. Makinelerin hararet nedeniyle durduğu belirlendi. Kara kutunun çözümü yakın zamanda ilgili makamlara sunulacak.