İnşaat sektöründe şok iddia! Serdar İnan kayıp mı?

Hürriyet yazarı Jale Özgentürk, son günlerde konuşulan iddiayı bugünkü köşesine taşırken, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hem sosyal medyada hem iş dünyasında gündeme gelen bir iddia var: İnanlar İnşaat’ın patronu Serdar İnan kayıplara karıştı...

İnanlar İnşaat, başta gayrimenkul olmak üzere sigorta ve otomotiv sektörlerinde de faaliyet gösteriyor. Serdar İnan’ın Kanada ya da Avustralya’ya yerleştiği öne sürülüyor.

Alacaklı çalışanlar ve İnanlar’ın devam eden projelerinden konut alanların da Serdar İnan’a ulaşamadığı sosyal medyada gösterdikleri tepkilerden anlaşılıyor. Binlerce konut üreten ve ilginç projelerle gündeme gelen İnan, Ağustos 2016’da FETÖ/PDY finans yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alınmıştı. İnan bu olay sonrası yaptığı açıklamada “İfademin alınmasını müteakip bu soruşturma ile şahsımın bir alakasının olmadığı anlaşılmış Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile koşulsuz serbest bırakılma kararı alınmıştır” demişti.

50 yılı aşkın süredir faaliyette olan bir firmanın en tepe isminin, hakkındaki ‘kaçtı’ iddialarına karşı sessiz kalması dikkat çekici. İddialar üzerine biz de geçen hafta kendisine ulaşmaya çalıştık. Ancak ne şirketinden ikna edici bir cevap alabildik ne de bir yetkiliyle konuşabildik. Serdar İnan mesajlarımıza da dönüş yapmadı.Bu arada ‘kaçtı’ iddiaları üzerine bazı alacaklı bankaların da harekete geçtiği bize ulaşan bilgiler arasında. Bakalım önümüzdeki günlerde Serdar İnan’dan bir ses çıkacak mı?"