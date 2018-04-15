Emeklilerden, muhtarları yurtdışına gönderen Erdoğan’a mektup

Erdoğan Süzer/ Sözcü- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'da sık sık topladığı muhtarları yurt dışına turistik seyahate göndermesi emeklileri adeta kıskandırdı.

Türkiye Emekli Dernekleri Federasyonu (TEDEF) Başkanı Hamdi Öz, Erdoğan'a mektup göndererek, muhtarlara gösterilen ilgiyi emeklilerin de beklediğini söyledi. Emekliler olarak muhtarları kıskanmaya başladıklarını belirten Öz, “Sayın Cumhurbaşkanım, ben de muhtarlık yaptım. Muhtarların kendilerinden başka oyları yoktur. Ancak biz 12 milyonuz. Emekli, dul ve yetimlerin dertlerinin dinlenmesini ve çözüm bulunmasını talep ediyoruz” dedi.

MAAŞ BORDROSU VERİLSİN

TEDEF Başkanı Öz, saraya gönderdiği ancak şu ana kadar karşılık bulamadığı mektubunu SÖZCÜ ile de paylaştı. Mektubunda emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından yapılan kesintilerin emekliler arasında ciddi dedikodulara neden olduğunu, bu paraların Suriyelilere gönderildiğine ilişkin kuşkular oluştuğunu ifade eden Öz, bu söylentilerin önünün kesilmesi için emeklilere mutlaka bordro verilmesi gerektiğini belirtti. Emeklilerin ancak bu sayede maaşlarından yapılan kesintileri takip edebileceklerine işaret eden Öz, Danıştay ve Danıştay Dava Daireleri Genel Kurulu'nun kararlarına rağmen emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından hâlâ kesinti yapılmasına anlam veremediklerini de anlattı. Emeklilerden kesilen muayene ve ilaç katkı paylarının emeklilere ayrı bir yük getirdiğini, bu yükün de mutlaka kaldırılması gerektiğini ifade eden Başkan Öz, emeklilerin sorunlarının çözülebilmesi için acilen sosyal güvenlik kanununun sil baştan yeniden düzenlenmesi gerektiğini savundu.

EMEKLİ DUL VE YETİMLER YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

TEDEF Başkanı Hamdi Öz, muhtarlara gösterilen ilginin emeklilerden esirgendiğini belirttiği mektubunda şu ifadelerde bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanım, artık emeklilerin sorunlarıyla ilgili başvuru yapmamaya karar vermişken son muhtarlar toplantısındaki konuşmanızı dikkatlice dinleyince, muhtarların maaşlarını artırmanızı, eski yeni muhtarlara silah ruhsatı vermenizi ve bunun için İçişleri Bakanı Soylu'ya talimat vermenizi, hatta dünya turu yaptıracağınızı duymak biz emeklileri çok kıskandırdı. Oysa 12 milyonu bulan emekli, dul ve yetimin yüzde 80'i geçim sınırının çok altında aldığı aylıklarla yaşam savaşı veriyor. Emekliler ilerlemiş yaşlarına rağmen iş bulabiliyorsa çalışmakta, iş bulma ve çalışma imkanı olmayanlar yakınlarının yardımı ile ya da sağlıklı olmayan ortamlardan temin edebildikleri yiyecek ve giyeceklerle hiç de onurlu olmayan bir şekilde yaşamaya çalışmaktadır.”