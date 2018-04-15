Bugünkü sayıda yayımlanan yönetmeliğe göre; doçentlik değerlendirmesi, Üniversitelerarası Kurulun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen adayın akademik yayın ve çalışmalarının incelenmesi çerçevesinde yapılacak. Üniversitelerarası Kurul, başka bir tarih belirlemedikçe doçentlik başvurusu, yılda iki kez olmak üzere mart ve ekim aylarının on beşinci günü başlayıp, en geç ilgili ayın son çalışma günü mesai saati bitimine kadar devam edecek.
15 Nisan 2018 10:10
Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
Doçentlik değerlendirmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’te yayımlandı.
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Doçentlik Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı
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